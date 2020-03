Lorenzo Insigne partecipa al pizza Challenge e si improvvisa pizzaiolo

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, si improvvisa pizzaiolo e prepara la pizza per il suo personalissimo Pizza Challenge. Anche i calciatori di serie A si annoiano, e qualcosa devono pur fare per passare il tempo. E se sei di Napoli (ma anche se non lo sei, in realtà) nel weekend non puoi che metterti a preparare un’ottima pizza. Dunque, ecco Lorenzo Insigne vestire i panni del pizzaiolo e lanciare un video su Instagram dove si cimenta nella preparazione di una pizza fatta in casa che, bisogna dirlo, sembra ottima.

Peccato solo per quel basilico messo a cuocere nel forno, ma per il resto quello di Insigne sembra essere un ottimo tutorial per imparare a impastare e infornare. “La pizzeria Insigne è aperta…Qual è la vostra preferita?” scrive sul social network il capitano del Napoli mentre si lascia riprendere intento a preparare pizze condite con pattae e prosciutto e una più semplice margherita. Linea pronta, cucina ordinata e pulita et voilà, nel giro di poco più di un minuto le pizze sono infornate.

Sorridente e rilassato, canticchia pure mentre spiana l’impasto: ecco, prendiamo tutti esempio da lui, visto che cucinare sembra essere una delle attività che più regala serenità agli Italiani in questo momento di difficile isolamento sociale.