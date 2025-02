Lorenzo Rovagnati, erede dei salumi, morto in un tragico incidente

Nell'elicottero caduto a Castelguelfo c'era anche Lorenzo Rovagnati, erede dell'omonima azienda di salumi. La Procura di Parma sta ricostruendo le cause dell'incidente.

Lorenzo Rovagnati, 42 anni ed erede assieme al fratello dalla omonima azienda di salumi, ha perso la vita in un incidente in elicottero. Il velivolo, stando a quanto riportato, è precipitato attorno alle ore 19 e 20 a Castelguelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma.

Lo schianto è avvenuto all’interno della tenuta del castello di Castelguelfo, che di fatto appartiene alla stessa famiglia Rovagnati. Assime a Lorenzo erano presenti a bordo i due piloti, a loro volta deceduti. Le autorità locali hanno già disposto il sequestro dei piani di voli e della scatola nera.

Che cosa ha causato l’incidente?

Stando a quanto lasciato trapelare dai colleghi dell’ANSA le indagini per ricostruire le cause dell’incidente sono coordinate dalla Procura di Parma; ma anche la stessa Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un’indagine su quanto accaduto. Nelle ore a venire un ispettore dell’Agenzia sarà inviato sul posto e coordinerà le proprie analisi con quelle degli inquirenti.

Vale la pena sottolineare che la zona era coperta fin dal pomeriggio da una nebbia fitta, che unita al buio avrebbe potuto giocare un ruolo determinante nella tragedia. Sempre stando a quanto riportato fino a questo momento risulta che l’elicottero fosse impegnato nel decollo e che, in seguito a un probabile tentativo fallito di prendere quota, avesse tentato di ritornare a terra.

Rimane da verificare se l’elicottero abbia urtato, oltre all’effettiva presenza di un piano di volo e se la torre di controllo fosse avvisata di quanto stava accadendo. Come già accennato la zona in cui si è schiantato il velivolo è parte della tenuta del castello locale, situato a metà strada tra Parma e Fidenza. Pare che non ci siano testimoni diretti dell’incidente, anche e soprattutto a causa delle condizioni di scarsa visibilità.

Lorenzo era solito raggiungere il fortilizio in elicottero partendo dalla sede aziendale a Biassono, in provincia di Monza: di tre anni più giovane del fratelo, era sposato dal 2019, era padre di due figli e attendeva il terzo.