Lory Del Santo si sente male durante una cena al Crazy Pizza di Flavio Briatore

di Manuela 20 Giugno 2022

Brutta disavventura per Lory Del Santo: l’attrice si è sentita male mentre cenava al Crazy Pizza di Flavio Briatore (l’imprenditore ha da poco difeso la qualità degli ingredienti delle sue pizze). Se ricordate, Lory Del Santo è tornata da poco dall’Honduras dove ha passato 80 giorni come concorrente dell’Isola dei Famosi.

Così, martedì 14 giugno, ha deciso di andare a mangiare insieme ad alcuni amici al ristorante Crazy Pizza di Milano. Contenta di poter finalmente tornare alla normalità dopo l’esperienza in Honduras, ha deciso di ordinare una pizza e un bicchiere di vino, salvo mangiucchiare qualche pezzo di una pizza che stava al centro della tavola e che il gruppetto aveva condiviso.

Mentre la serata procedeva normalmente, ecco che all’improvviso, mentre stavano parlando, si è accorta che c’era qualcosa che non andava: non riusciva a rispondere ai suoi amici. È così corsa in bagno e ci è arrivata a malapena: era immersa in un bagno di sudore, tremava tutto, era bianchissima e aveva violenti crampi allo stomaco.

La nausea era tanto, ma, cosa bruttissima in queste situazioni, non riusciva neanche a vomitare per liberarsi di quella sensazione di malessere.

Intanto gli amici, non vedendola tornare dal bagno, erano andati a cercarla. Trovandola in quelle condizioni, le hanno asciugato il viso con un asciugamano e l’hanno sorretta fino ad arrivare sulle scale dove è riuscita a sedersi.

Lì Lory Del Santo è rimasta per una mezz’oretta. All’inizio pensava che le sarebbe servita un’ambulanza, ma poi piano piano si è ripresa al punto di riuscire a tornare all’auto. Qui si è stesa sui sedili posteriori ed è stata riportata a casa.

Rimane ora da chiarire cosa sia stato a farla stare male.