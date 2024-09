L’outfit di Francesco Lollobrigida al G7 sbalordisce Enrico Mentana

Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e tuttecose, si è presentato a un incontro al G7 di Siracusa in bermuda militari, camicia e scarpe da ginnastica rigorosamente tricolore. Sarà che gli anni di pandemia ci hanno abituato alle riunioni su Teams, dove è sufficiente inquadrare dal busto in su e poco importa se alle undici del mattino si indossano ancora i pantaloni del pigiama. O le bermuda, ecco.

La scelta dell’outfit si piazza a metà tra la vacanza ferragostana a Mykonos, il post serata al Cocoricò di Riccione e una vaga citazione a Pulp Fiction, e come potrete intuire non è certo passata inosservata.

La reazione di Enrico Mentana

Poche parole, ma più che eloquenti: “Non è un fotomontaggio“, scrive Enrico Mentana sul proprio profilo Instagram, naturalmente a corredo di uno scatto che ritrae il nostro protagonista e l’outfit di cui sopra. Ma facciamo uno sforzo per capirlo, suvvia: l’agenda del G7 non è mai stata così fitta, tra partite di pallanuoto, corse di cavalli, interviste ad Al Bano e sfilate di moda (e qui le battute si consumano, già).

Lollobrigida, comprensibilmente, ha scelto una soluzione pratica e agile per lo slalom tra gli impegni. Per non parlare del caldo: ecco, forse quando il ministro dichiarò “Per fortuna quest’anno la siccità colpisce molto di più molte regioni del Sud, in particolare la Sicilia” già stava pregustando la freschezza della bermuda a settembre. Visionario.

Il popolo internettiano, come potete immaginare, ha voluto dire la sua. C’è chi, con ironia, collega i puntini con le novità -“È la nuova divisa per il servizio agricolo di leva“, scrive un utente -; chi è un po’ più polemico – “Se si presentasse a scuola così gli darebbero 5 in condotta” -; e chi, infine, sceglie di infilare il dito nella proverbiale piaga: “Non ha più a casa chi gli dice come vestirsi”.