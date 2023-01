di Manuela Chimera 30 Gennaio 2023

Cambio della guardia: la famiglia Vietti alias Luca Currado Vietti ed Elena Penna lasciano la cantina Vietti. La cantina, infatti, è stata acquisita già nel 2016 dal gruppo Krause, quello che qui da noi in Italia ha già il controllo della Enrico Serafini di Canale d’Alba e della squadra di caldio del Parma. La famiglia Vietti era rimasta nell’azienda, ma adesso hanno deciso di lasciarla definitivamente.

Luca Vietti lascia l’omonima cantina al gruppo Krause

La cantina Vietti era stata fondata a fine Ottocento da Carlo Vietti, il bisnonno di Luca. Luca Currado Vietti ed Elena Penna sono stati alla guida della cantina fino al 2016, anno in cui l’azienda di Castiglione Falletto nelle Langhe era stata ceduta al gruppo americano Krause (ne avevamo parlato qui). Tuttavia i due erano rimasti all’interno dell’azienda.

Adesso, però, la famiglia Vietti ha deciso di andarsene definitivamente. Come spiegato da Luca Currado Vietti durante un’intervista rilasciata a PambiancoWine&Food, non si è trattato di un divorzio, bensì di una separazione consensuale.

La famiglia Vietti ha voluto troncare tutti i rapporti con la sua storica azienda in modo da permetterle di andare avanti con le proprie gambe. E questo proprio nel momento in cui ha ritenuto essere arrivato all’apice del loro operato.

Luca ha poi aggiunto che hanno preso questa decisione nel corso dell’ultimo anno. Da adesso e per i prossimi tre mesi la famiglia sarà impegnata per il passaggio di consegne, nell’attesa che Kyle Krause riesca a trovare un volto di alto profilo per portare avanti la loro opera.

Vietti ha poi continuato sottolineando che questo per loro è stato un periodo intenso e bellissimo. Inoltre ha ribadito che lasceranno la cantina che porta il cognome di famiglia con prodotti riconosciuti e premiati in tutto il mondo. E con un fatturato che dal 2016 al 2022 è aumentato da 7 milioni a 17,5 milioni di euro.

Dal canto suo Elena Penna porterà avanti la sua società Elena Penna Spirits, nome noto nel settore del gin e vermouth. Luca, invece, per adesso continuerà con le consulenze.

Per quanto riguarda la cantina Vietti si attendono ora le decisioni del gruppo Krause. Tuttavia voci di corridoio insistono sul fatto che Franco Denari, il group president & cihef direct investment officer del gruppo Krause, guiderà la gestione straordinaria della società.

Non ci resta ora che attendere per vedere quale sarà la nuova guida e il nuovo volto della cantina Vietti: ora sta al gruppo Krause decidere chi sarà il nuovo leader.