Luca Zaia si improvvisa pizzaiolo in un video su Instagram

di Luca Venturino 5 Aprile 2022

Luca Zaia infarina, impasta, stende e infine inforna. No, il presidente del Veneto non ha improvvisamente deciso di cambiare carriera, abbandonando quella politica per aprire una pizzeria: più semplicemente, nel corso di una visita in un locale, ha deciso di “rendere omaggio” al suo passato da pizzaiolo sporcandosi le mani in prima persona.

Eccolo che dunque si mette all’opera, in giacca e cravatta e con le mani piene di impasto e farina: lo massaggia, lo allarga e poi, con la pala, mette tutto in forno. Il tutto viene attentamente ripreso da un suo assistente e poi pubblicato sui propri profili social, a strizzare l’occhio a tutti coloro che esaltano e apprezzano le dimostrazioni di praticità. Infilato l’impasto in forno, ecco che intorno al presidente scoppia l’applauso, sia nel video stesso che tra i commenti del post. “Da giovane per mantenermi gli studi ho fatto anche il pizzaiolo” si legge nella didascalia che accompagna il video in questione. “Fa bene ogni tanto riprendere mano con pasta e pomodoro, per creare un cibo che in Italia è eccellenza!”.