Luciano Di Marco, ex concorrente di MasterChef 9, apre il suo primo ristorante

di Manuela 31 Marzo 2022

Era il febbraio 2020, la pandemia era ancora qualcosa di nebuloso in divenire (presentivamo che qualcosa stesse per cambiare, ma non sapevamo ancora come) e seguivamo felici e quasi spensierati MasterChef 9. Ebbene, in quella edizione come concorrente c’era anche Luciano Di Marco. Ebbene: Luciano sta per aprire il suo primo ristorante.

Ricorderemo tutti l’uscita di Luciano da MasterChef Italia 9 durante la decima puntata, con il suo addio struggente ad Antonino Cannavacciuolo e il modo ineguagliabile con cui pronunciava il “katsuobushi”, trasformandolo quasi in una sorta di insulto.

Non appena era uscito dalla cucina di MasterChef, Luciano aveva annunciato che avrebbe aperto un suo locale. E adesso il suo sogno sta per avverarsi: lo chef originario di Palermo sta per inaugurare il suo primo ristorante. Il locale si chiamerà Addakuosa mare (se avete seguito quell’edizione, il nome prescelto non desterà nessun stupore) e sorgerà vicino a casa, a Castellamare del Golfo.

In teoria Luciano avrebbe dovuto aprire prima il ristorante, ma la pandemia con annesse restrizioni e problematiche si è messa di traverso. Ma adesso lo chef è pronto a cominciare questa sua nuova avventura.

Per questo motivo, poi, ha annunciato che sta cercando personale da assumere. Al momento serve del personale di cucina, del personale di sala e addetti al bar. Sui suoi social Luciano spiega che verranno richieste esperienza, intraprendenza e passione. Per candidarsi, è possibile inviare il proprio curriculum all’email addakuosa@gmail.com.