Lucio Corsi a Sanremo vince il premio gentilezza (e le chiacchiere di Carnevale)

Alla fine Lucio Corsi non ha vinto Sanremo. Nonostante lo stile, nonostante il pezzo che ha sorpreso e conquistato molti, nonostante le temperature social che fino alla fine lo davano per favorito. Lucio Corsi sarà pure arrivato secondo per un soffio, ma di sicuro ha vinto il premio gentilezza. Lo dimostra il video diventato virale su TikTok che lo vede protagonista di un adorabile baratto gastronomico. In sintesi: un vassoio di fragranti chiacchiere di Carnevale per una spilla (assolutamente non dovuta) del cantante.

Il baratto gastronomico

A febbraio fuori dall’Ariston si sa già a cosa si va incontro: folle di fan e curiosi che aspettano cantanti e celebrità a caccia di selfie e autografi. Fra gli altri, ad aspettare Lucio Corsi, c’era anche Ricce e Frolle, o almeno i suoi rappresentanti. La pasticceria di Aversa in provincia di Caserta (supponiamo specializzata in sfogliatelle) ha pensato di farsi pubblicità in maniera arguta. Ovvero, portando un cadeau mangereccio a protagonisti e aficionados del festival, senza mai dimenticare di pronunciare forte e chiaro in camera da chi arrivava.

Tocca a Lucio Corsi, che nel video viene esortato a prendersi un intero vassoio di chiacchiere (o frappe, cenci, bugie, crostoli, scegliete voi in base alla regione) di Carnevale. Così, a gratis, omaggio dei fan che lo acclamano. E invece ancora una volta Corsi sorprende tutti: il nostro vuole pagare. Così inizia a cercare nella tasca qualche euro da donare in cambio di un regalo così generoso e abbondante, specie per uno dal fisico così esile. Dal pubblico arriva un esterrefatto: “Oh ma che fai, paghi pure?!?”.

Corsi chiede anche alla sua assistente ma niente, nessuno ha contanti disponibili. A un certo punto dice: “Dai ne piglio una, so troppe!”. Ma figuriamoci, è un regalo e ai pasticceri di Aversa è impossibile dire di no. La folla continua a urlare, Corsi al massimo ha un accendino. Alla fine, senza una parola, si leva il cappello e porge una spilla al cameraman: “Facciamo a cambio?”. Il pubblico va in visibilio, la reazione tradotta nella caption sotto al video stesso. Con la chiosa irresistibile in dialetto: “Mamma mi’ comm è grande”.