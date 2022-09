Luigi Di Maio trasforma una trattoria di Napoli nel set di Dirty Dancing e vola come Baby

Per qualche inspiegabile motivo, Luigi Di Mario ha deciso di fare il cosplay di Baby di Dirty Dancing in una trattoria di Napoli.

di Manuela 16 Settembre 2022

Questo è destinato a trasformarsi in un altro momento memorabile di questa campagna elettorale: in una trattoria di Napoli, Luigi Di Maio ha deciso di fare il cosplay di Baby di Dirty Dancing. Come? Semplicemente volando facendosi trasportare dai camerieri.

Nonostante questo volo d’angelo possa ricordare altri momenti cinematografici e televisivi analoghi, come per esempio quello di una nota scena de lungometraggio Disney Fantasia (più precisamente la scena di danza degli ippopotami e dei coccodrilli), in realtà si tratta proprio di Dirty Dancing: in sottofondo si sente l’inconfondibile colonna sonora.

Luigi Di Maio, dopo un attimo di comprensibile raccoglimento (forse stava ripassando mentalmente la coreografia), si lancia in avanti a braccia spalancate, preso al volo dai camerieri della trattoria Nennella, sita nei Quartieri spagnoli di Napoli. Ovviamente a Di Maio è toccata la parte di Baby, mentre ammettiamo che per interpretare l’immenso Patrick Swayze ci sono voluti un po’ di camerieri che hanno unito le forze e hanno sollevato un entusiasta Di Maio e lo hanno trasportato in giro.

Momento di goliardia? Un tentativo di risposta al fatto che Silvio Berlusconi è sbarcato su TikTok? O un sottilissimo modo per dire ai rivali politici che nessuno mette Di Maio all’angolo? Solo dei fini politologi potranno trovare una risposta a ciò a cui abbiamo appena assistito.

Se volete ammirare il video, lo trovate qui su Instagram:

[Crediti Foto | Screenshot dal video di YouTube]