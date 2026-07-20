L’undicesima Notte dei Maestri del Lievito Madre: a Parma il panettone si mangia anche d’estate

La destagionalizzazione del panettone, ormai lo sapete, è un tema in cui abbiamo sempre creduto molto, e l’undicesima edizione della Notte dei Maestri del Lievito Madre il cui appuntamento è fissato per lunedì 20 luglio, è l’occasione migliore per sostenere questa giusta causa, trasformando la città in un grande laboratorio a cielo aperto per celebrare l’eccellenza dei grandi lievitati artigianali.

Non si tratta più soltanto di un dolce legato alle festività invernali, ma di una proposta contemporanea che vede oltre cinquanta accademici dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano presentare versioni dolci e salate, caratterizzate da ingredienti stagionali. Lo splendido complesso monumentale della Pilotta, tra Piazzale della Pace e il centro storico, accoglierà i maestri e il pubblico, con la previsione di spostarsi in Piazza Ghiaia solo in caso di maltempo.

L’undicesima Notte dei Maestri

Claudio Gatti, Presidente dell’Accademia, ha spiegato il senso profondo dell’iniziativa: “La Notte dei Maestri è diventata molto più di una celebrazione del lievito madre: è un appuntamento che racconta l’evoluzione dell’arte dei grandi lievitati italiani e la capacità del panettone di superare i confini della stagionalità. Ogni creazione racchiude passione, ricerca e tradizione, ma anche innovazione e dialogo tra territori e culture. Riunire a Parma i migliori maestri lievitisti significa condividere con il pubblico un patrimonio unico del Made in Italy che merita di essere valorizzato tutto l’anno”.

La manifestazione conferma anche quest’anno il suo cuore solidale, dato che l’intero ricavato della serata sarà devoluto all’Emporio Solidale di Parma per sostenere le famiglie in difficoltà. Per accedere alle degustazioni sarà necessario acquistare un braccialetto solidale con un contributo minimo di cinque euro presso gli stand dell’associazione.

Il vicesindaco Lorenzo Lavagetto ha espresso soddisfazione per il legame tra l’evento e il territorio: “La Notte dei Maestri del Lievito Madre è un appuntamento che negli anni ha saputo consolidare un forte legame con Parma, portando in città professionisti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. È un evento che valorizza il confronto tra esperienze, culture gastronomiche e saperi artigianali diversi, trovando nella nostra città una cornice ideale grazie alla sua vocazione all’accoglienza e al dialogo sui temi del cibo e della qualità”.

Il programma è molto ricco, e inizierà alle ore 18:00 presso il Palazzo del Governatore con la presentazione ufficiale e l’annuncio dei tre migliori accademici dell’anno, oltre alla consegna delle giacche ufficiali ai talenti del primo Campionato Italiano Under 30: Erika Biancucci, Simona Gega e Angelo Valsecchi. Successivamente, il corteo dei Maestri attraverserà il centro cittadino fino ai Trottatoi della Pilotta, accompagnando l’inizio delle degustazioni previsto per le ore 20:00. Durante la serata non mancheranno anticipazioni su eventi futuri, come la Convention Mondiale del Panettone a Roma e il Panettone World Championship 2027.