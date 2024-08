Ma aggiungere un pizzico di sale alla birra può davvero renderla più buona?

Un pizzico di sale per migliorare il sapore della birra: ma funziona davvero? Gli americani non hanno dubbi.

Dall’altra parte dell’Oceano arriva una questione che potrebbe migliorare il vostro Ferragosto: aggiungere un pizzico di sale alla birra può davvero migliorarne il sapore? D’altro canto, ogni 15 agosto che si rispetti ha almeno una manciata di lattine acquistate al supermercato che, seppur ottime per portare a casa la giornata, lasciano un poco a desiderare in termini di qualità. Ma il sale è davvero la risposta?

I colleghi del sito specializzato Parade non hanno alcun dubbio: l’intervento della saliera può aiutare a “esaltare le note fruttate e ridurre l’amarezza“, e complessivamente aiutare quelle un po’ più “piatte” a diventare “più sofisticate”. La storia, come vedremo più avanti, dà loro ragione.

Le testimonianze di chi ci ha provato

Sul subreddit (un forum online, tanto per intenderci) /r/beer sono molti gli utenti pronti a giurare sull’efficacia di questo particolare metodo: “In Texas lo chiamiamo ‘vestire'”, spiega ad esempio un utente americano. “La maggior parte dei bar di San Antonio hanno dei contenitori per versare il sale sui lati delle bottiglie o sui bordi dei bicchieri, e nella maggior parte dei negozi di liquori e delle stazioni di servizio vendono sale per birra alla cassa”.

Un secondo utente, certamente più coraggioso, ha invece condiviso un trucco forse più controverso: “Una volta ho aggiunto un cucchiaio di sottaceti tritati e una piccola quantità di salamoia a una birra chiara, e il suo sapore è migliorato parecchio”, ha scritto. “Sono rimasto stupito dai risultati”.

Immaginiamo che ci sia una frangia più o meno nutrita dei nostri lettori che abbia già preso a rumoreggiare chiedendo la prova d’assaggio. D’altro canto, c’è da dire che se le prove del gelato e del tè inglese con il sale ci hanno insegnato qualcosa, è che aggiungere un pizzico di sapidità è generalmente una buona idea.

Allo steso tempo ci pare doveroso sottolineare l’esistenza di un vero e proprio stile birrario, la Gose, che fonda le proprie coordinate identitarie proprio sulla presenza del sale. Lo stile si consolidò e si diffuse nella città tedesca di Lipsia (tanto che le birre così prodotte sono note anche come le salate di Lipsia), dove il sale disciolto nelle fale locali aveva reso l’acqua leggermente salata.

Avete intenzione di provare con le vostre mani (o pupille gustative, che dir si voglia)? Niente di più semplice: basta versare un po’ di birra in un bicchiere, e poi aggiungere il proverbiale pizzico di sale. Il consiglio degli esperti internettiani è quello di lasciare il bicchiere almeno mezzo vuoto, perché la prima reazione sarà spumeggiante.