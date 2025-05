Ma che senso ha servire un cocktail da 30 mila dollari nella borsa più costosa del mondo?

Urban Dictionary descrive il termine “overkill” come un “uso eccessivo o sproporzionato di qualcosa, come forza, risorse, o sforzo per ottenere un desiderato risultato”. Potremmo tradurlo in maniera più o meno precisa con “strafare”: un modo un po’ grossolano, a volte strafottente, sempre esagerato. Un po’ come servire un cocktail da oltre 30 mila dollari in una borsa da designer.

Al Papi Steak di Miami è possibile ordinare un drink opportunatamente chiamato It’s Not a Bag, It’s a Cocktail. Sempre che vi stia in tasca, beninteso: il prezzo dal menu è di 33 mila dollari se il cliente sceglie di acquistare la borsa Birkin “in dotazione”, per così dire. In caso contrario, il solo drink è disponibile ad appena 150 dollari – ma poi chissà le altre borse cosa pensano.

Ma poi la si può portare a casa la borsa?

Il drink si è preso l’alloro della viralità grazie a un tal Mister Lewis, content creator e autoproclamato “intenditore di lusso”, specializzato nella produzione di video in cui visita locali e ristoranti very fancy acquistando l’opzione più costosa possibile. Un formato, come potrete intuire, che per più ragioni spopola sulla vetrina dei social.

It’s Not a Bag, It’s a Cocktail appare su TikTok, dunque, e il popolo internettiano impazzisce. C’è chi si dice indignato, chi invidioso, chi – forse più pragmaticamente – si chiede se questo non sia il modo migliore per mettere effettivamente le mani su di una borsa Birkin. “Ma alla fine la si può tenere, vero?” chiede un utente.

Altri, più scettici, mettono il tutto in discussione: “Ma la Hermes è a conoscenza di tutto questo?” si legge ancora nei commenti. “Alla faccia dell’esclusivo e dell’elegante”. Overkill vuol dire strafare, e a volte strafare vuol dire tamarro, e spesso tamarro vuol dire il contrario di elegante. “Si tratta sicuramente di un falso” scrive un altro ancora: la borsa incriminata non ha il logo di casa Hermes.

Che siano dieci dollari di cocktail con 32.990 di borsa o un falso d’autore, poco importa – le celebrità locali sembrano amare Papi Steak e le sue tamarreidi. Ivanka Trump, Leonardo DiCaprio, Sofia Vergara, Hailey Bieber e John Travolta – la lista è lunga, per l’appunto. Ci chiediamo in quanti, alla fine, si siano davvero portati a casa la borsa.