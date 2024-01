Ma davvero gli Italiani si vergognano a chiedere la Doggy Bag al ristorante?

Il Governo potrà anche tentare di rendere obbligatoria la Doggy Bag (anche se i ristoratori hanno già sollevato alcune criticità di ordine pratico da affrontare), ma se poi gli italiani si vergognano di chiederla, allora a cosa serve? Secondo una nuova indagine di Fipe-Confcommercio e Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi) ecco che gli italiani si dimostrano timiducci in tal senso, faticando a superare lo scoglio di chiedere di portarsi gli avanzi a casa.

Perché gli italiani fanno resistenza contro la Doggy Bag?

Per vari motivi: un po’ sono imbarazzati di dover chiedere di portarsi a casa il cibo non mangiato (ma non di aver ordinato più del dovuto?), sono circa il 14%, mentre un po’ ritengono la cosa un po’ di cattivo gusto, snobbando tale pratica (sono circa il 12%).

Secondo i dati dell’indagine di cui sopra, solamente il 15,5% degli italiani chiede la Doggy Bag. E questo nonostante la maggior parte dei ristoratori abbia già vaschette e contenitori a disposizione. Col vino va ancora peggio: l’11,8% chiede di portare a casa le bottiglie avanzate a metà. C’è da dire che queste percentuali potrebbero variare a seconda della compagnia: nella mia non ho mai visto avanzare vino da portare a casa. Ma questo è un altro discorso.

La cosa curiosa è che il Governo ha deciso che per combattere gli sprechi alimentari e per venire incontro alle tasche sempre più vuote degli italiani, sia una buona idea creare una legge che obblighi i ristoranti a fornire la Doggy Bag. Peccato solo che, se tale legge diventasse realtà, considerando che gli italiani non amano richiedere gli avanzi da portarsi a casa, servirebbe a un bel niente.

Secondo i ristoratori il problema è che i clienti non sono di per sé contrari a questa iniziativa. Visti i rincari e l’inflazione, infatti, gli italiani stanno diventando sempre più attenti agli sprechi. Il 74% dei consumatori ha dichiarato di essere a favore di tale pratica. Solo che poi, nella realtà dei fatti, ci si vergogna di chiedere tali avanzi.

Avanzi che sono parecchi visto che, secondo l’Osservatorio Waste Watcher International di Andrea Segrè, la metà degli italiani non riesce a finire quello che ordina al ristorante. Questo unito all’imbarazzo provato nel chiedere la Doggy Bag e bloccati dal pensiero che in tal modo si passi da “poveracci” o da tirchi, perché è questo il vero motivo che frena gli italiani, ecco che fa sì che nel 2022 si siano buttati via qualcosa come 4,2 milioni di tonnellate di cibo, per un totale di 9,3 miliardi di euro.

Al momento sono soprattutto i giovani under 35 a chiedere la Doggy Bag, a loro “viene naturale”. Quei pochi adulti che la chiedono, invece, sono più pratici e lo fanno “perché hanno pagato tutto quello che gli hanno portato”. E solamente il 31% dà una motivazione più etica, cioè evitare gli sprechi di cibo.