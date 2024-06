Ma davvero Materia Ristorante, lo stellato più hype del momento, chiude improvvisamente?

Cernobbio, provincia di Como, florida e turistica tutto l’anno: lì c’è il ristorante Materia con chef Davide Caranchini alla guida da anni, 1 stella Michelin ben solida. Eppure, l’annuncio a caratteri cubitali tramite la loro pagina social è messo per non lasciare spazio a dubbi: chiude.

Nessun sentore nei mesi precedenti a questo giugno appena cominciato, nessun segnale di spaccature o indebolimento, l’annuncio senza comunicati stampa ad accompagnarlo e lanciato così all’improvviso su Instagram e in un weekend di Festa. Vista l’esperienza di Caranchini, destinato al novero dei grandi chef della storia italiana, le ragioni della chiusura possono essere solamente due: o è accaduto qualcosa di grave, o il progetto Materia sta per evolvere. Noi non abbiamo molti dubbi su quale sia delle due.

Una bella strategia marketing: scommettiamo che…?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Materia (@materia_ristorante)

Dalla pagina Instagram di Materia non si evince alcunché. I contenuti sono stati regolari fino a poco tempo fa e nulla, nelle settimane precedenti, ha lasciato presagire spaccature o vacillamenti. Ieri, sabato 1 giugno, ecco che compare un post completamente diverso per stile da tutti gli altri: “Materia Chiude“, si legge in nero e a caratteri grassettati, senza caption. Il post continua con due slide e una suspense esplicita e criptica (“la motivazione di questa scelta è difficile da spiegare… ma la potrete scoprire domenica 2 giugno alle 18″: e noi ci saremo!).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Materia (@materia_ristorante)

Gli utenti non sembrano particolarmente colpiti: in pochi si mostrano dispiaciuti nei commenti, altri invece ipotizzano (come è venuto spontaneo fare anche a noi) un cambio di location. A ben vedere, e col senno di poi, quel post di aprile che introduceva il nuovo menu intitolato “The last dance” avrebbe dovuto far destare l’attenzione: “rappresenta la conclusione di un ciclo (…) una metafora che non vogliamo interpretare come un’immagine di fine o chiusura, ma piuttosto come una celebrazione per un nuovo inizio che nascerà da questa conclusione“.

Continua: “Per fare spazio alla novità, è necessario lasciarsi qualcosa alle spalle, guardando al passato con gratitudine e proiettandoci con entusiasmo verso ciò che verrà (…) Nell’attesa di quello che ci riserva il futuro, vi aspettiamo per celebrare insieme questo ultimo ballo (…) Noi siamo pronti per un nuovo capitolo nella storia di Materia, e voi?”

Il futuro di Materia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Caranchini (@davidecaranchini)

Lo stesso chef Davide Caranchini, nel proprio canale Instagram, lascia intuire molto più sulla faccenda lasciando traccia e riferimenti per progetti futuri. La sua ultima pubblicazione, datata 27 aprile, parla infatti di “passo dopo passo verso il futuro“.

Insomma c’è profumo di cambiamento e di nuove ambizioni: seconda Stella a destra e poi dritti fino al mattino, cantava qualcuno. A questo punto non vediamo l’ora di scoprire cosa si nasconde nella materia.