Ma perché Maria Rosaria Boccia dice di non conoscere il ministro Lollobrigida se le foto la smentiscono?

"Non ci siamo mai incontrati", sostiene Boccia a proposito di Lollobrigida. Le foto pubblicate dalla stessa su Instagram, però, raccontano il contrario.

Un pesce chiude gli occhi quando dorme? Un albero fa rumore quando cade e non c’è nessuno a sentirlo? Oppure, già che siamo in ambito di domande impossibili, è ormai possibile negare un qualcosa dopo che è stato puntualmente esibito sulla vetrina dei social? Maria Rosaria Boccia rassicura: lei il ministro Lollobrigida “non lo conosce neanche”, e “non ci siamo mai incontrati”. La vetrina di cui sopra ha un’altra versione, però.

La dichiarazione di Boccia risale a venerdì 6 settembre, in un’intervista trasmessa da In Onda su La7. Alla domanda della conduttrice Marianna Aprile “In che rapporti è con il ministro Lollobrigida?”, la nostra protagonista risponde come abbiamo appena visto. “Ci siamo incontrati il 5 agosto 2023“, è l’unica briciola che si concede. Ma perché tanta riservatezza, quando le foto pubblicate su Instagram raccontano del contrario?

Il triangolo no…

L’avvicinamento tra i due, vale la pena ricordarlo, non è una novità in senso stretto. Ne abbiamo scritto giusto qualche giorno fa: prima che scoppiasse la bufera Sangiuliano, Boccia aveva provato ad “avvicinare” il ministro Lollobrigida, che tuttavia cala il due di picche. Il cognato di Meloni non ne vuole sapere, probabilmente cauto (anche) a causa degli inviti alla cautela che già fioccavano attorno alla nostra protagonista.

Il 5 agosto del 2023 Boccia pubblicò un selfie con Lollobrigida in occasione di un evento sulla cucina italiana. Qualche mese dopo (20 dicembre), però, i due appaiono di nuovo insieme, seduti l’uno a fianco dell’altro; con il ministro dell’Agricoltura che aderisce all’intergruppo parlamentare per la promozione della dieta Mediterranea promosso – l’avrete intuito – proprio da Boccia. E non finisce qui.

Siamo a febbraio del 2023, c’è aria di Sanremo. Boccia è alla Camera dei deputati per una conferenza stampa che annuncia il Festival della Bellezza, da lei stessa organizzata durante il festival, che vede come presidente Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia.

Tra i ringraziamenti campeggia anche e soprattutto quello a Lollobrigida e al suo ministero, ma Boccia fa trentuno e invia al ministro anche un dono. Il ministro apprezza: “Ringraziando per il gradito pensiero, invio i miei più cordiali saluti” si legge in un biglietto firmato da lui e da lei pubblicato su Instagram.

È il 28 maggio scorso. Una nuova foto di Lollobrigida e Boccia appare sulla vetrina social di quest’ultima. La foto, è giusto sottolinearlo, risale al 20 dicembre; ed è pubblicata ancora a proposito dell’intergruppo che promuove la dieta mediterranea. Insomma, “non ci siamo mai incontrati“: foto e didascalia e memoria internettiana smentiscono. Perché sostenere il contrario?