“Ma quale dieta?”: l’inno motivatore della Nazionale a Euro2020

Altro che Inno di Mameli. Pare che il vero inno motivazionale della squadra Azzurra durante Euro 2020 sia stata “Ma Quale Dieta”. Questo il titolo della canzone napoletana del semisconosciuto cantante Luca Di Stefano, 32enne di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, in arte “Luca Il Sole Di Notte”, che tutta la nazionale di calcio italiana pare essersi portata dietro per affrontare la sfida (vinta) degli Europei.

A insegnarla al resto della squadra pare sia stato Lorenzo Insigne, e da lì – come si vede in un video social – è diventata una sorta di canto collettivo, con tanto di Azzurri che cantano in coro “Ma qual’ diet’? / Me piacene e purpett / M’ piac’ a cotolett’ / Agg’ magnat’ quattr’, teng fam’ e song e sett’ / U sul’ e nott’ / Mo stat’ a casa vostr’ /Chiammatem’ p’a festa, na mezzor’ e stamm appost’”.

Un bel balzo improvviso nella notorietà per il cantante neomelodico napoletano, che ha scoperto vi Instagram che la sua canzone era la preferita dalla squadra azzurra in viaggio.

Ora il video della sua canzone, pubblicata nel 2020 e diventata ora il nuovo “popopopopopo”, sta facendo un balzo di click e il ristorante dove lavora, La Pescheria degli Artisti di Sant’Antimo, sta vivendo un momento di popolarità riflessa.

[Fonte: Radio Deejay]