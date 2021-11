Macaron Ladurée, i leggendari dolci francesi sono fatti in Svizzera

I macaron della maison Lauderée, mito e orgoglio della Francia, sono in realtà prodotti in Svizzera, per motivi fiscali: e da lì vengono spediti (congelati) in tutto il mondo.

di Dissapore 8 Novembre 2021

I macaron francesi, i leggendari pasticcini che solo a nominarli vengono in mente i boulevard di Parigi, sono fatti in Svizzera. Cioè, non tutti, ma quelli della notissima maison Ladurée, fondata nel 1862, sì. Fino all’anno scorso c’era un laboratorio a Morangis, vicino Parigi, che si occupava almeno dei dolcetti per la capitale. Adesso tutta la produzione è effettuata nello stabilimento di Enney, cantone svizzero di Friburgo. Non solo: anche se la fabbrica non porta marchi ed è un po’ avvolta da un alone di mistero, è da lì che i macaron partono per essere distribuiti in tutto il mondo; e prima di essere spediti vengono congelati.

Quale novità, si dirà: è l’ennesimo caso di delocalizzazione. Infatti il caso sta diventando più che altro politico: dai socialisti alla destra passando per Macron, tutti esaltano il Made in France e sognano, o promettono, un ritorno dell’industria in patria. Nel 2022 ci sono le presidenziali, e quindi questo sarà uno dei temi di dibattito.

La fama di Ladurée si è consolidata grazie ad apparizioni in film come Maria Antonietta di Sophie Coppola e serie TV come Gossip Girls, oltre che grazie alle collaborazioni con Christian Louboutin e Chiara Ferragni. David Holder, il presidente della maison, ha spiegato in una trasmissione sul canale pubblico France 2 che in Svizzera “C’è una qualità dell’aria incredibile. La qualità dell’aria è essenziale, per far montare i macaron”. Anche se la vera ragione sembra fiscale: la casa, detenuta oggi all’80% dal finanziere Stéphane Courbit, ha ottenuto dieci anni di esenzione dalle tasse. Effettivamente tra le Alpi svizzere si respira un’altra aria.