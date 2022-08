Macerata, dimentica il bar aperto: due ragazzi prendono da bere e lasciano i soldi sul balcone

di Luca Venturino 16 Agosto 2022

Una innocua dimenticanza al termine di una lunga giornata di lavoro, ma che fortunatamente si è risolta in un momento di rispetto e solidarietà. È quanto capitato in quel di Sant’Angelo in Pontano, comune in provincia di Macerata, dove la titolare di un bar, la 32enne Anca Nicoleta Scolareanu, è andata via dimenticando la porta aperta del proprio locale – una dimenticanza che, come vi abbiamo anticipato, avrebbe potuto costarle caro. Al mattino seguente, tuttavia, la ragazza ha trovato una sorpresa inaspettata: sul balcone, infatti, riposavano una manciata di monetine e un bigliettino scritto a mano – “Abbiamo preso due Peroni, ecco qui i soldi”.

Riavvolgiamo un poco il nastro: era sabato mattina quando la titolare venne svegliata dalla collega che, aprendo il bar, notò che la porta era già aperta. Giunta sul posto, Anca ha deciso di recuperare le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l’accaduto: verso le cinque del mattino un paio di ragazzi si erano avvicinati all’entrata del bar, evidentemente attratti dalla porta aperta e dalle luci del frigo delle bevande. Notando però che lo staff era assente, i giovani hanno deciso di prelevare due bottiglie di birra e pagare lasciando i soldi sul balcone con tanto di messaggio per la proprietaria. Purtroppo Anca non è riuscita a identificare con precisione i ragazzi, ma nel raccontare la vicenda non ha risparmiato parole di elogio nei loro confronti: “Quello che è accaduto venerdì notte per me è stato il regalo per il primo compleanno della mia attività e il rispetto per tante ore di lavoro dietro al bancone” ha spiegato. Nel frattempo la sua ricerca continua: determinata a trovare i ragazzi protagonisti del gesto, la giovane ha promesso che offrirà loro un aperitivo per ringraziarli.