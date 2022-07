Macerata, servono della vodka a un quindicenne: chiuso bar del centro storico

Un bar situato nel centro storico di Macerata è stato chiuso per tre mesi per avere servito del vodka lemon a un ragazzo di appena 15 anni.

di Luca Venturino 4 Luglio 2022

Chiuso per tre mesi, a partire dalla giornata di martedì 28 giugno: ci stiamo riferendo alla sorte toccata a un noto bar situato nel centro storico di Macerata, reo di aver servito del vodka lemon a un ragazzino di appena quindici anni senza averne verificato l’età. A onore del vero, tuttavia, va specificato la misura di sospensione dell’esercizio commerciale in questione fu disposta dal giudice di pace già dallo scorso gennaio: il controllo degli agenti delle forze dell’ordine che aveva portato a scoprire l’illecito, infatti, avvenne nell’ormai lontano giugno del 2020 – e l’originale notifica al titolare del locale per la sospensione dell’attività, inizialmente di appena cinque giorni, venne addirittura inviata dopo appena una manciata di giorni dall’ispezione.

Come mai ci è voluto tutto questo tempo, dunque? È presto detto: una volta che la somministrazione della vodka al ragazzino in questione vene accertata scattò la denuncia penale. Il reato previsto, stando allo stesso codice penale, era – e citiamo direttamente l’articolo 689 – “Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di Mente”, che dif atto prevede, oltre alla sanzione pecuniaria del caso, la sospensione dell’esercizio commerciale. Il titolare del bar, tuttavia, decise di presentare ricorso in Cassazione contro la sentenza del giudice di pace.

Ricorso che, di fatto, venne dichiarato inammissibile nei giorni scorsi, con risultato di condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di 4.000 euro in favore della Cassa delle Ammende; rendendo infine esecutiva la sentenza di chiusura per tre mesi.