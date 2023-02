Mad Sprits, l’avanguardia dei liquori

di Dissapore 28 Febbraio 2023

In collaborazione con Sagna.

“Quello di Mad Spirits è un progetto personale su cui ho cominciato a lavorare nel 2019”, spiega Neri Fantechi, classe 1984, che ha creato una linea di prodotti variegati, dagli accostamenti e sapori audaci. Si tratta di liquori a basso tenore alcolico, intorno ai 25% Vol. in media, che nella loro spiccata versatilità si prestano sia al bere miscelato, sia alla degustazione tal quale, a temperatura ambiente.

Gli ingredienti che definiscono le proposte firmate Mad Spirits, ben bilanciati, si esprimono con profili aromatici netti, enfatizzati dalla bassa percentuale di zucchero, fattore che rende uniche queste ricette, con una percezione alcolica differente dai tradizionali liquori. Partendo da frutta fresca e spezie, attraverso lavorazioni abbastanza lunghe, si giunge ad un risultato capace di esaltare la freschezza degli abbinamenti.

Si spazia così dall’erbaceo, speziato, fresco del matrimonio tra Camomilla e Peperoni verdi, allo speziato, aromatico, esotico dell’incontro tra Passion fruit e Timo, passando per l’agrumato, aromatico, amaro di Mandarino e Rabarbaro, il fruttato, piccante, acidulo di Fragola, Habanero e Lime, il dolce, esotico, elegante di Mirtillo e Tea Milky Oolong, fino al fruttato, dolce, acetico di Lamponi e Aceto di Melagrana.

Tutte ricette “low sugar”, di media 140 g/l di zucchero: pochissimo, se si considerano gli oltre 300 g/l della classica liquoristica da miscelazione, una scelta che permette di fare apprezzare al palato tutte le sfumature dei diversi profili aromatici degli ingredienti utilizzati, regalando inaspettate sorprese nella complessità di percezione tra naso e bocca.

Una piccola rivoluzione in particolare sugli abbinamenti di sapore, con scelte anche estrose, come nel caso Lamponi e Aceto di Melagrana o Mirtillo e Milky Oolong Tea. Prodotti ottimi anche per un consumo casalingo e non soltanto per essere bevuti tal quali. Si sta, infatti, lavorando su una proposta di cocktail semplici e incentrati sui liquori Mad Spirits quali cardini dei drink. Uno degli esempi più riusciti è un Cuba Libre con la ricetta Mandarino e Rabarbaro completata da Lime e cola: spettacolare! E con l’aggiunta di qualche goccia di un rum aromatico diventa ancora più eccezionale, sempre nella semplicità di una preparazione che non richiede né grandi doti, né strumenti particolari.

Un mix d’ingredienti vincenti, per un 2023 che Neri Fantechi confida possa essere l’anno della liquoristica.