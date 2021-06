Madame: polemiche per la cena interrotta al ristorante per una foto

Sta facendo assai discutere la vicenda di Madame: la cantautrice ha pubblicato un tweet nel quale si lamentava che una “non fan” aveva interrotto la sua cena al ristorante con la famiglia per chiederle una foto. Il tweet aveva scatenato non poche polemiche, tanto che la cantante è stata poi costretta a spiegarsi meglio su Instagram. Ma aveva poi così torto?

Tutto comincia quando Madame si trova a cena al ristorante con la famiglia (quindi al di fuori dell’ambito lavorativo). Una ragazza la nota, si avvicina, interrompete la cena, specifica che non la segue, non sa cosa faccia, che non le piace il suo genere musicale, ma che l’aveva vista a Sanremo e per questo le chiedeva una foto.

Madame così si alza, fa la foto perché è una persona educata, ma poi si sfoga su Twitter. Queste le sue parole : “Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA per me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo”.

Il tweet ha poi generato una notevole polemica, tanto che su Instagram Madame è stata costretta a specificare che nel tweet, dove aveva pochi caratteri a disposizione, ha sfogato parecchia rabbia. Si è trattato di un errore suo, doveva essere meno impulsiva e pertanto ci teneva a chiarirsi col suo pubblico.

Madame ha spiegato di essere stata interrotta mentre cenava con i suoi famigliari al ristorante. Ovviamente non pretende che tutti i suoi sostenitori conoscano tutte le sue canzoni, ma il rapporto fan-artista è qualcosa di sacro e personale. Madame ritiene che un vero fan, quelli con cui ha un rapporto reale, non si permetterebbe mai di interromperla mentre mangia con la famiglia, col padre, la madre, il fratello e la nipote per chiederle una foto. È sicura che aspetterebbe che lei finisca di cenare prima di chiederle una foto.

È evidente (ma a quanto pare non per tutti) che in quel momento lei non sta lavorando e non sia Madame, ma è solamente la figlia di sua madre, la sorella del fratello, la figlia del padre e la zia della nipote.

La cantante ha poi sottolineato che, essendo una persona educata, ha fatto buon viso a cattivo gioco e ha fatto la foto. Se qualcuno le chiede una foto, lei si alza, sorridere e fa la foto, chiunque tu sia, dal fan al non fan, dall’hater al non hater.

Quello che voleva dire è ricordare alle persone che se non la seguono, devono almeno avere un minimo di rispetto. E conclude lanciando una frecciatina a tutti gli altri influencer che hanno contribuito ad alimentare la polemica, ringraziando invece chi le ha espresso solidarietà.