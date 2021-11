Maddalena Raspini è morta: addio alla presidente onoraria del salumificio

di Manuela 4 Novembre 2021

Ancora un lutto per l’Italia: è morta Maddalena Raspini, la presidente onoraria dell’omonimo salumificio. Meglio conosciuta con il soprannome di Lena, si è spenta all’età di 91 anni mercoledì 3 novembre 2021. I funerali si terranno venerdì 5 novembre alle ore 15.30 nella chiesa dei Santi Pietro e Pasolo a San Pietro Val Lemina, provincia di Torino.

Maddalena era il presidente onorario dell’azienda di famiglia di Scalenghe, la Raspini Salumi. Dall’azienda, tramite una nota stampa, hanno fatto sapere che Maddalena è stata una donna e un’imprenditrice fuori dal comune, capace di affermarsi con autorevolezza grazie alla propria competenza e professionalità.

Figlia di Ilario e Elsa Raspini, i fondatori dell’azienda, Maddalena sin da giovane ha sempre avuto un carattere forte e determinato, con una capacità di visione fuori dal comune. Fu lei a dire al padre che quella piccola attività iniziata nella cascina di famiglia di Viotto sarebbe diventata una fabbrica.

Tutte le sue scelte di vita furono fatte per raggiungere tale obiettivo, a partire dal suo percorso di studi. L’azienda la ricorda come una donna misurata ed elegante, capace di lasciare il segno su chiunque incontrasse: sapeva quello che voleva e come ottenerlo.

Proprio qualche anno fa, durante un evento, il fratello Umberto ricordava come la Raspini di oggi fosse stata costruita grazie a lei, ai loro cari e ai loro affezionati collaboratori. E aveva sottolineato come fossero state le intuizioni commerciali di Maddalena, definite come “coraggiose e illuminate”, a portare l’azienda dove si trova ora.

