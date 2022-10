MadreProject, la Scuola del Pane diretta da Davide Longoni, apre a MIlano

di Luca Venturino 5 Ottobre 2022

Una scuola di alta formazione per chi vuole rimettersi in gioco con un percorso di approfondimento, o per chi si trova in una fase di transizione e ha deciso di rivolgersi a un fidato compagno di vita, il cosiddetto re della tavola – sua maestà il pane. Ci stiamo riferendo alla Scuola del Pane e dei Luoghi di MadreProject, progetto declinato secondo la guida del maestro panificatore Davide Longoni e che sorge in quel di Chiaravalle, quartiere a sud di Milano dove (inspiegabilmente?) si trova un campo di segale e farro.

Un micro nel macro, in altre parole – l’inaugurazione è prevista per il prossimo lunedì, il 10 di ottobre, mentre le lezioni saranno svolte nello stesso Padiglione Chiaravalle o in luoghi immediatamente limitrofi, mentre i laboratori pratici di panificazione saranno ospitate dal Laboratorio dello stesso Longoni. A chi è rivolta? Ma ne abbiamo già parlato: tutti, più o meno. La Scuola non pone limite di età o richiede particolari requisiti formativi o professionali, ma esige l’interesse a sviluppare importanti competenze tecniche sui temi della panificazione, della progettazione e del business modeling.

In altre parole, la Scuola cerca teste che vanno controcorrente, che vogliano mettere in discussione i principi alla base della produzione e dell’imprenditoria più mainstream e parlare di contaminazione, transciplinarietà, ibridazione e sostenibilità; e perché no, perfino professionisti già formati ma rimasti abbastanza umili da voler mettere in discussione il modello di impresa costruire nuove relazioni.