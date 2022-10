Madrid è invasa dalle pecore: i pastori conducono le greggi in città

di Luca Venturino 24 Ottobre 2022

Un’invasione di pecore ha preso a dilagare per le strade di Madrid, ma attenzione – non si tratta di una qualche forma di protesta o manifestazione. Più semplicemente, infatti, i pastori hanno guidato i loro greggi attraverso il centro della capitale spagnola verso i pascoli meridionali per il periodo invernale, seguendo di fatto le antiche rotte della pastorizia: l’evento, che come potrete immaginare ha una cadenza annuale, è stato ripristinato nel 1994 come parte dell’annuale Fiesta de la Trashumancia di Madrid, dopo che il parlamento spagnolo ha riconosciuto i percorsi tradizionali che i pastori usavano per allevare il loro bestiame.

Fino a qualche secolo fa il percorso li avrebbe portati attraverso la tranquilla campagna iberica, ma a oggi li porta invece ad attraversa alcune delle zone più trafficate della capitale, come la centralissima Plaza Mayor. I turisti e gli stessi cittadini di Madrid, naturalmente, sono rimasti sorpresi e affascinati dalla sfilata: in molti hanno scattato foto e video con i propri smartphone, e i bambini si allungavano timidamente per accarezzare le pecore sotto lo sguardo attento dei genitori.

“Era pazzesco che ci fossero così tante pecore, non ho mai visto niente di simile” ha raccontato ai colleghi di Reuters l’insegnante di inglese Maria Kouriabalis, che di fatto vive in quel di Madrid da circa un mese. “È stato un ottimo modo per conoscere la storia e la cultura spagnola”.