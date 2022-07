Madrid, insalata russa al vertice della NATO: le autorità si dicono “confuse”

di Luca Venturino 5 Luglio 2022

Evidentemente proporre dell’insalata russa prima di un vertice della NATO in cui la stessa Russia dovrebbe essere etichettata come minaccia alla sicurezza globale non è stata una scelta troppo azzeccata. Stiamo facendo riferimento a quanto è capitato in un ristorante della periferia di Madrid, dove funzionari internazionali e giornalisti si sono fermati per attendere l’arrivo del presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, e di altri leader mondiali: il melange di piselli, patate, carote e maionese è un ospite fisso nei menu dei ristoranti spagnoli, ma i presenti non hanno potuto fare a meno di alzare un poco le sopracciglia quando l’hanno notato.

“Insalata russa a un vertice della NATO?” ha commentato a tal proposito il giornalista Iñaki López al media spagnolo La Sexta. “Sono rimasto un po’ sorpreso dalla scelta del piatto”. Secondo quanto riferito, tuttavia, l’appetito ha avuto il meglio sulla costernazione, e l’insalata russa – evidentemente colpevole del proprio nome – è andata in sold out in poche ore.

I ministri della Difesa e degli Esteri in visita a un banchetto al Palazzo barocco di Santa Cruz, nel pieno centro della capitale spagnola, sono invece stati accolti con un menu più diplomatico: chef Jose Andres, che ha coordinato le cucine, ha infatti servito la classica tapa con una aggiunta di gnocchetti al pomodoro, ribattezzando il tutto “insalata ucraina”.