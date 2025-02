Mai più senza: una scarpa di cristallo per la Tequila da 225 dollari

1800 Tequila, marchio appartenente al gruppo Proximo Spirits, di cui fanno parte anche brand come Cuervo o Gran Coramino, di proprietà dell’attore e comico americano Kevin Hart, ha voluto creare un prodotto che unisse il mondo degli “sneakerhead – i collezionisti di scarpe sportive- quello dell’arte e quello dello sport, intorno a una bottiglia del prezioso distillato di agave blu. Come è possibile raggiungere un obiettivo tanto ambizioso? Semplice, con un decanter per liquori a forma di scarpa da basket.

Mai più senza

Certo, non aspettatevi le bottiglie di limoncello a forma di stivale che ignoravate accuratamente nelle stazioni di servizio o in qualche negozio di souvenir. 1800 per questo progetto non ha badato a spese e ha ingaggiato che Mr. Flower Fantastic, artista newyorkese famoso per le sue composizione floreali e non nuovo al mondo delle sneaker, viste le sue precedenti collaborazioni con un gigante del settore come Nike.

È lui stesso a raccontare del progetto: “il lavoro sul decanter è partito con un’esplorazione della luce, ispirata dalle rifrazioni degli angoli della bottiglia. Il suo design rende onore alla straordinaria, geometrica bellezza della pianta di agave, che riflette la precisione della natura in ogni curva”.

Prosegue Mr. Flower Fantastic: “oltre all’estetica, il decanter è un argomento di conversazione, così come l’arte ispira spesso il dialogo”. Se in quest’ultima frase avete percepito echi di Christian De Sica che cerca di vendere il Sironi ad Angelo Bernabucci in “Compagni di scuola” vi capiamo, vi capiamo benissimo.

Se volete accaparrarvi uno di questi pezzi, magari per celebrare l’All-Star Weekend NBA in programma a San Francisco, basteranno 225 dollari, e oltre all’artistico decanter avrete anche una bottiglia di Tequila 1800 su misura.