Maicol Vitellozzi apre a Torino “Maicol”: inizia la sfida del croissant?

Proprio qualche giorno fa il talentuoso pasticcere Maicol Vitellozzi, reduce dalle esperienze al Cambio di Torino e alla corte del re dei lievitati Vincenzo Tiri, ci ingolosiva spoilerando, pur senza approfondire particolarmente, la sua ultima creazione, una sorta di diamante di sfoglia che vorrebbe bissare il successo dell’ormai celeberrimo Crubik. Non potevamo esimerci dal chiederci, però, dove avremmo potuto assaggiare questa e altre sue specialità, e la risposta non ha tardato ad arrivare per quanto, anche stavolta, senza grossi dettagli.

Maicol – croissant, pane e pasticceria

Ebbene, il luogo dove potremo finalmente addentare le opere di Vitellozzi porta il suo nome e si troverà a Torino: Maicol – croissant, pane e pasticceria, aprirà non si sa ancora dove né quando -l’unico riferimento è un laconico “Coming soon”, ma con un’unica certezza: nell’avventura è coinvolta anche la socia Francesca Corbo, pasticcera che con Maicol ha condiviso il percorso professionale tra Torino e Potenza.

Il nuovo derby Torinese

Sicuramente i due hanno in comune una certa discrezione nelle esternazioni social, ma entrambi hanno messo da parte la timidezza per mettere la faccia su Instagram e fare il grande annuncio e le reazioni, soprattutto da parte dei colleghi della ristorazione torinese, sono apparse immediatamente entusiastiche.

Presto sapremo quindi dove assaggiare il nuovo diamante di Vitellozzi, ed è lecito aspettarsi che anche di fronte alla sua nuova insegna si creeranno file chilometriche ben documentate sulle storie e reel dei foodies che arriveranno in pellegrinaggio: il derby del croissant torinese tra Maicol e la Farmacia del Cambio sarà interessantissimo.