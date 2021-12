Maionese alla cioccolata e arance, il nuovo prodotto nato dalla collaborazione tra Heinz e Terry’s

di Luca Venturino 1 Dicembre 2021

Dalla collaborazione tra Heinz e Terry’s è nata la maionese al gusto di cioccolata e arance. Sì, avete letto bene, ma in ogni caso lo ripetiamo ancora una volta: si tratta di una maionese che sa di cioccolato e arance.

Purtroppo questa golosità non sarà disponibile per l’acquisto: sono di fatto stati prodotti solamente 200 barattoli e solamente altrettanti fortunati potranno portarsene uno a casa partecipando al giveaway sul sito di Heinz, attivo dal primo al 13 di dicembre. Secondo quanto viene affermato dai due brand, la miscela di maionese e spicchi d’arancia al cioccolato, crema pasticciera e una dose extra di olio d’arancia è una “crema spalmabile liscia e deliziosa che funziona perfettamente sui dolci delle feste o spalmata su brioche, focaccine, pancake o croissant nella stagione festiva”. Non possiamo fare altro che fidarci.

Laure Gentil, responsabile marketing di Terry’s Chocolate Orange, non ha alcun dubbio sulla bontà del prodotto: “Da quando Terry’s Chocolate Orange è stata lanciata nel 1932, non abbiamo mai smesso di innovare, crescere e lanciare nuovi formati e gusti per deliziare i nostri fedeli fan e siamo orgogliosi di continuare questo Natale con la questa maionese particolare, che può essere gustata come deliziosa crema spalmabile.”