Maiorca, dress code nei ristoranti contro i clienti a torso nudo

di Marco Locatelli 22 Giugno 2022

A Maiorca undici ristornati sul mare (la maggior parte si trovano a Playa de Palma) hanno introdotto un dress code come risposta ad una recente ondata di turisti ubriachi che si presentano nei locali a torso nudo, in costume o con indosso magliette da calcio.

“Quello che stiamo cercando di comunicare – ha affermato Juan Miguel Ferrer del Palma Beach – è l’idea che per entrare qui dovresti fare la doccia o cambiarti vestito. Non verrai qui in abiti da spiaggia”.

La decisione è stata presa a causa dalla recente ondata di turisti apparentemente più interessati a bere che a esplorare la gastronomia locale o il fascino dell’isola, ha spiegato Juan Miguel Ferrer. “Dal 10 maggio subiamo l’arrivo di grandi gruppi di turisti che cercano solo di ubriacarsi per strada, sul lungomare o anche in spiaggia”.

“Arrivano negli hotel intorno alle 10:00 e alle 14:00 non possono nemmeno camminare”, ha detto Ferrer. “Sono completamente ubriachi e anche i loro compagni li lasciano sdraiati sul marciapiede. Abbiamo bisogno del sostegno dei funzionari perché né gli imprenditori né i vicini possono fermarlo”