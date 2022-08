Mais e frumento, i prezzi tornano ad aumentare: +2% per entrambi

di Luca Venturino 9 Agosto 2022

Tornano ad aumentare – seppur, e in questo caso tiriamo un bel sospiro di sollievo, in maniera decisamente timida – i prezzi nel settore delle materie prime alimentari, con frumento e mais che di fatto aumentano del 2%. Si tratta di due tra i prodotti che negli ultimi mesi hanno dovuto fare i conti con il maggior numero di rincari (anche se, a onor del vero, la tristissima classifica degli aumenti di prezzo è di fatto guidata con ampio margine di vantaggio dall’olio di semi, le cui esportazioni sono rimaste letteralmente stravolte dallo scoppio della guerra in Ucraina): nello specifico, la chiusura dei mercati telematici internazionali segna una crescita del frumento verso gli 800 dollari nel contratto future per 5mile bushel, mentre il mais supera agilmente i 620 dollari.

Rimanendo nel contesto delle materie prime ma volgendo lo sguardo verso i comparti non alimentari si segnala inoltre che il prezzo del petrolio rimane relativamente calmo, oscillando di fatto attorno ai 90 dollari al barile, mentre il gas conferma un calo di circa l’1% dell’avvio di seduta assestandosi su di un valore di scambio di 190 euro al Megawattora. Si segnalano, infine, performance piatte per il rame, l’argento e l’oro – con quest’ultimo che di fatto si arena sui 1805 dollari l’oncia -; mentre il palladio cala del 2%.