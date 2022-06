Malattie di origine alimentare: ogni anno si registrano 600 milioni di casi

di Luca Venturino 7 Giugno 2022

Le malattie di origine alimentare fanno registrare circa 600 milioni di casi all’anno: l’annuncio arriva direttamente dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, o in sigla Fao, in occasione della quarta Giornata mondiale per la sicurezza degli alimenti che ricorre il 7 giugno. Una quarta edizione che, di fatto, è stata declinata secondo lo slogan “cibo più sicuro, salute migliore”, e che pertanto evidenzia come gli alimenti non sicuri rappresentino una minaccia tanto per la salute umana quanto per le economie a livello globale.

Riuscire a garantire la sicurezza alimentare dovrebbe infatti essere una delle priorità assolute della salute pubblica: come accennato in apertura, l’adozione dei più moderni ed efficaci sistemi di sicurezza e di controllo della qualità dei beni alimentari è un aspetto fondamentale per la salvaguardia sia della salute e del benessere delle persone che per la tutela dei sistemi economici globali, che di fatto potrebbero così promuovere uno sviluppo organico e migliorare allo stesso tempo i mezzi di sussistenza con l’accesso ai mercati nazionali, regionali e internazionali.

“Ognuno, ovunque ha diritto a cibo sufficiente, sicuro e nutriente” ha commentato a tal proposito il direttore generale della Fao, Qu Dongyu. “Eppure, nel suo viaggio dal terreno alla tavola, il cibo può diventare pericoloso in qualsiasi momento. La sicurezza alimentare riguarda tutti, dai governi e dalle imprese alimentari agli esperti scientifici e ai consumatori. Averne consapevolezza può prevenire le malattie di origine alimentare, quindi cibo più sicuro significa salute migliore”.