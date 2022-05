Malta, giovane chef italiano trovato senza vita tra gli scogli: scattano le indagini

Gabriele Cecconi aveva 22 anni e lavorava come chef in uno degli hotel più esclusivi di Malta: le autorità stanno indagando sulla sua dipartita.

di Luca Venturino 31 Maggio 2022

Gabriele Cecconi aveva 22 anni, era originario di Borgomanero, in provincia di Novara, e lavorava come chef a Palazzo Parisio, uno degli hotel più esclusivi di Malta. Era solito rilassarsi sulle scogliere frastagliate dell’isola durante i suoi giorni di riposo, ma un giorno qualcosa è andato terribilmente storto: c’è chi ipotizza che sia semplicemente scivolato, altri invece sostengono che sia impossibile – conosceva troppo bene quelle scogliere. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto sulle rocce, e le autorità locali si sono immediatamente impegnate nel far scattare le indagini per arrivare in fondo alla questione.

Ai famigliari e amici, nel frattempo, non rimane che il cordoglio: “Il nostro abbraccio in aeroporto è l’ultimo ricordo che ho di te” ricorda la sorella Giulia. Gabriele aveva studiato all’istituto alberghiero di Gattinara ed era lanciato verso una carriera internazionale. “Noi, ventenni incompresi buttati su questa isola che ci eravamo tanto guadagnati” scrive invece una sua collega sui social, inneggiando alla memoria del giovane chef. “Fieri di avere il primo nostro contratto, fiero di stare lontano da tutti ad imparare a essere indipendenti. Ci divertivamo con così poco, e da oggi questo poco e tu amico mio mi mancherete per sempre”.