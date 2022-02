Maltempo, le bufere di vento sono sempre più comuni (+29%)

Le bufere di vento in Italia sono aumentate del 29% rispetto allo scorso anno, con danni sempre più ingenti in campagne e città.

di Luca Venturino 8 Febbraio 2022

Per una volta non vi parliamo degli aumenti dei prezzi o dei rincari alle materie prime, ma questo non significa che la notizia sia particolarmente più rosea: secondo un’analisi condotta da Coldiretti sulla base dell’European Severe Weather Database (Eswd), infatti, le bufere di vento in Italia sono aumentate del 29% rispetto all’anno scorso.

Un tassello che si inserisce in un quadro sempre più preoccupante: l’effetto dei cambiamenti climatici continua ad aumentare sia l’intensità che la frequenza degli eventi estremi, con raffiche violente, trombe d’aria e tornado che in questo caso hanno causato danni e feriti in campagna ed in città, dal Piemonte alla Toscana fino alla Lombardia con epicentro Milano.

Con la siccità che da mesi stringe il Nord Italia, inoltre, le raffiche di aria secca potrebbero causare incendi nei boschi e nelle campagne, complice anche il caldo insolito: a gennaio la temperatura europea è stata di 0,79 gradi superiore alla media storica, e il 2022 si classifica (per ora) nella top 10 degli anni più caldi di sempre. Non temete, però: probabilmente sarà comunque il più fresco tra gli anni a venire.