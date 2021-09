Mantova, barista serviva carne di nutria: denunciato per commercio di sostanze alimentari nocive

di Marco Locatelli 14 Settembre 2021

Denunciato un barista nel mantovano per aver (probabilmente) servito ai suoi clienti carne di nutria. A scoprire il singolare ingrediente i Carabinieri, che hanno scovato due carcasse di nutria nel surgelatore a pozzetto del locale di Marmirolo, in provincia di Mantova.

Il titolare del bar, un 42enne, è stato denunciato dalla Forze dell’Ordine per “commercio di sostanze alimentari nocive” e ha anche ricevuto una multa da 4.500 euro. L’ATS Valpadana ha richiesto la sospensione dell’attività.

La nutria, roditore di origine sudamericana ma ora molto diffuso in Lombardia, non è adatto al consumo umano secondo le circolari interministeriali. Inoltre nel menù del locale non veniva in alcun modo segnalata la sua presenza.

Inoltre i Carabinieri di Marmirolo e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cremona (NAS) hanno sequestrato oltre 30 chili di altri prodotti alimentari privi di tracciabilità e ormai infestati e contaminati.