Mantova, minorenne finisce in coma etilico dopo una serata in un bar: locale chiuso per 5 giorni

Un ragazzo minorenne è finito in coma etilico dopo una nottata di eccessi in un bar situato nella provincia di Mantova.

di Luca Venturino 2 Novembre 2022

Una serata di eccessi ha violentemente preso la strada della tragedia per un giovanissimo avventore di un bar, che dopo aver ordinato – e naturalmente consumato – diversi superalcolici ha accusato un malore che l’ha portato al coma etilico e a un ricovero ospedaliero d’urgenza. Ci stiamo riferendo a quanto accaduto in un locale in quel di Ostiglia, comune di appena 6 mila abitanti incastonato nel territorio della provincia di Mantova, a cui di fatto gli agenti di Polizia hanno notificato un provvedimento diramato dallo stesso Questore che imponeva al titolare dell’attività una chiusura forzata per cinque giorni.

Provvedimento che, a onore del vero, è scattato in seguito a numerosi controlli: gli agenti delle forze dell’ordine monitoravano da tempo l’attività in questione, e hanno avuto modo di stabilire con assoluta certezza che il personale del bar non si faceva problemi a servire alcolici anche a clienti palesemente minorenni. L’episodio che ha incoronato il tutto, naturalmente, è quello che già vi abbiamo anticipato: un ragazzino uscito con gli amici finito all’ospedale in coma etilico. Stando a quanto ricostruito dal personale in divisa che si è occupato dei controlli, il nostro giovane protagonista sarebbe uscito in compagnia di alcuni suoi amici ben consapevole che, nel locale in questione, non avrebbe faticato a ottenere alcolici da bere.