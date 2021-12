Maradona, in arrivo una catena di ristoranti dedicata al calciatore

di Luca Venturino 3 Dicembre 2021

Stefano Ceci, ex rappresentante de El Pibe de Oro, ha intenzione di aprire una catena di ristoranti dedicati per l’appunto a Diego Armando Maradona: la sua idea, tuttavia, pare sia stata accolta malamente dagli eredi del calciatore, che hanno avviato un’azione legale nei suoi confronti.

Ceci ha illustrato l’idea al presidente del Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis, e ha spiegato le sue intenzioni al quotidiano argentino Clarín parlando di “un locale a Dubai come un Hard Rock al cui interno si possano vendere i gadget”, e presentando l’iniziativa come un’occasione per i tifosi di Diego di compiere “una sorta di pellegrinaggio”. Nel corso delle sue dichiarazioni Ceci ha anche confermato che continuerà a sottoscrivere contratti con chi sarà intenzionato a sfruttare commercialmente l’immagine di Maradona, versando il 50% dei proventi agli eredi, i cinque figli di Diego. Eredi che, come vi abbiamo anticipato, hanno assunto una linea dura avviando un’azione legale: secondo il loro parere, infatti, il contratto firmato dal padre insieme all’ex rappresentante il 17 agosto 2020 non sarebbe legittimo. “Comprerò cinque paia di ginocchiere perché verranno a chiedermi scusa”, ha commentato a riguardo Ceci.