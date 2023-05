Marano Hopfest 2023: la Festa del Luppolo Autoctono torna il 2 e 3 giugno

di Luca Venturino 17 Maggio 2023

Marano Hopfest 2023, la Festa del Luppolo Autoctono, torna per una nuova edizione in quel di Marano sul Panaro, in provincia di Modena, nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 giugno 2023. Appuntamento centrale nel calendario italiano birrario, l’evento ha intenzione di organizzare una piccola rivoluzione per festeggiare il suo decimo compleanno: a differenza delle edizioni passate, infatti, non saranno più solamente ospitati alcuni birrifici con le rispettive birre, ma sarà invece presente un vero e proprio showcase di oltre settante etichette con luppolo italiano, luppolo autoctono e luppolo grand cru; con decine di birrifici e birrai chiamati a unirsi nel contesto di questa grande celebrazione.

Marano Hopfest 2023: tutti i dettagli della Festa del Luppolo Autoctono

Sarà, in altre parole, una Festa del Luppolo con più sostanza, più caratterizzazione e più coerenza – in primis con il nome che porta e con lo spirito che la anima. Il tutto avrà inizio nella giornata di venerdì 2 giugno, ore 15, con l’apertura delle spine e del food corner. Più tardi, alle ore 20, sarà possibile partecipare (previa prenotazione tramite mail all’indirizzo marano.hopfest@italianhopscompany.com e pagando un contributo di cinque euro) alla prima sessione di Laboratorio di Degustazione, con la seconda invece prevista per le ore 21. La serata si chiuderà con il concerto live dei Drunk Butchers, anch’esso alle ore 21, e proseguirà con live dj set a partire dalle 23.

Il giorno successivo, sabato 3 giugno, si configura invece come più ricco di impegni; con tanto di tour di ebike, visite guidate presso il luppoleto sperimentale di Marano sul Panaro, altri Laboratori di Degustazione (alle ore 18:30 e alle 20) e soprattutto, pietra angolare dell’intero evento, la convention Luppolo Italiano 2023: Diretto! Di qualità! Originale! nel corso della quale si susseguiranno presentazioni di protocolli di qualità, nuovi marchi e nuove birre 100% luppolo autoctono e, ultimo ma di certo non per importanza, la presentazione di Birra dell’Anno – Harvest Beer 2023 & Fresh Hop Festival 2023, due eventi completamente dedicati alla celebrazione della nuova raccolta e del luppolo nazionale, organizzati da Italian Hops Company.

Chiudiamo con la parte già svelata della lista dei birrifici on tap partecipanti e le cosiddette norme operative: Marano Hopfest 2023 si terrà in Piazza Matteotti e annesso Centro culturale a Marano sul Panaro, e gli organizzatori assicurano la possibilità di campeggio e area camper gratuiti ai partecipanti. Di seguito, infine, i birrifici annunciati fino a ora: