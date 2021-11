Marche, allarme per dei salami rubati: “non è pronto, può fare male”

di Luca Venturino 10 Novembre 2021

Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 novembre alcuni ladri sono riusciti a intrufolarsi nella macelleria L’Antica Fattoria di Santa Maria Nuova, nelle Marche, e hanno fatto man bassa di circa 150 chili di prodotti tra cui spiccano 200 salami che ancora non avevano completato il processo di stagionatura: ed ecco che immediatamente squilla l’allarme per i rischi alla salute che potrebbero seguire alla consumazione dei prodotti.

A denunciare l’accaduto e a spiegare il pericolo è lo stesso titolare dell’azienda, Giovanni Togni, che ha spiegato come i salami in questione fossero preparati da appena 15 giorni. “I salami hanno bisogno di tempo per eliminare il carico di acidità della carne”, spiega Togni. “Per coloro che dovessero esserne in possesso, vi invitiamo a non consumarli in quanto, come da disciplinare di produzione, necessitano di un periodo specifico di stagionatura, se consumati prima, potrebbe essere presente al loro interno un batterio chiamato Lhisterya, che in alcuni casi può portare anche alla morte.”

Un appello volto sia alla salvaguardia di ignari consumatori che alla protezione dell’azienda, che declina dunque ogni tipo di responsabilità. Al momento, i carabinieri di Jesi hanno avviato le indagini e pare che siano già sulle tracce della refurtiva.