Marche: vietato mangiare e bere all’aperto dopo le 16 nelle aree pubbliche

Francesco Acquaroli, il neo presidente della regione Marche, ha pubblicato una nuova ordinanza ancora più restrittiva in materia di prevenzione anti diffusione Coronavirus. L’ordinanza è la n.43 e, fra le altre cose, vieta di mangiare e bere all’aperto dopo le 16 nelle aree pubbliche e nelle aree private aperte al pubblico.

Il provvedimento è stato preso in collaborazione con Anci Marche, i Prefetti e le parti sociali. In pratica, anche se apparentemente sembra confermare quanto stabilito dall’ultimo Dpcm, in realtà applica misure più restrittive nelle Marche, pur rimanendo la regione per ora in fascia arancione. Inoltre sottolinea alcune misure che sono già presenti nel Dpcm, ma che, a quanto pare, non tutti rispettano visto che si è reso necessario ribadirle con una nuova ordinanza.

Ecco i punti salienti: