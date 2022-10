Marco Bellavia: Amica Chips e TooA, sponsor del GF VIP, si dissociano dal reality

di Manuela 4 Ottobre 2022

Ogni azione, ha delle conseguenze. In alcuni casi, poi, anche solo permettere che succedano determinate cose, ha determinate ripercussioni. Lo sa bene il Grande Fratello Vip che adesso si trova in cattive acque a causa degli atti di bullismo di cui è stato vittima Marco Bellavia, uno dei concorrenti. Infatti Amica Chips e TooA, sponsor del GF Vip, hanno deciso di prendere le distanze dal reality, proprio per dissociarsi da quanto successo.

Anche chi non guarda il Grande Fratello Vip, ormai sa cosa sia successo: Marco Bellavia, volto noto a chi guardava Bim Bum Bam, è stato letteralmente bullizzato e preso di mira dagli altri concorrenti dopo che aveva cercato di parlare di un problema che da tempo lo perseguita, la depressione. Al posto di dimostrare empatia e solidarietà, alcuni concorrenti lo hanno talmente tartassato che Bellavia ha deciso di abbandonare in lacrime il programma.

Ma adesso, le ripercussioni di questi comportamenti si stanno facendo avanti. Non solo una delle concorrenti, Ginevra Lamborghini nello specifico, è stata squalificata per via delle sue parole, ma anche gli sponsor del programma hanno deciso di prendere ferma posizione contro lo spettacolo.

Amica Chips ha, infatti, rilasciato un comunicato stampa nel quale spiega di dissociarsi del tutto da quanto avvenuto dentro la casa del GF Vip: il marchio prende nettamente le distanze dalle persone che hanno permesso e assecondato determinati comportamenti dei concorrenti che hanno poi condotto Marco Bellavia alla decisione di abbandonare il reality.

Nella nota stampa Amica Chips spiega che, da sempre, la loro filosofia è quella di unire e integrare, non di dividere. Loro sono sinonimo di amicizia e condivisione, vogliono rallegrare i momenti, non appesantirli. Queste le testuali parole: “Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che NON facciamo NOI essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono”.

Ecco il post sui social dove Amica Chip si è dissociata da quanto accaduto:

Stessa linea di pensiero anche per la società di gelato TooA: ha dichiarato di essere costernata da quanto accaduto e ha spiegato di aver subito inviato una nota ufficiale a Mediaset ritenendo che il comportamento tenuto dai concorrenti del Grande Fratello Vip sia stato “inaccettabile e lesivo”.