Marco Mengoni fa la pizza su Instagram, Laura Pausini ne ordina una

Marco Mengoni, star della musica pop italiana, si è messo a preparare la pizza su Instagram, ed è parso talmente professionale che perfino Laura Pausini ne ha ordinata una.

“L’#EstateItaliana rispetta la regola dell’80-20. Per l’80% del tempo sudi e fatichi davanti al forno, per il restante 20% ti godi la pizza. ? Sembra buona però.” ha scritto il cantante a commento di un paio di foto che lo vedono intento a impastare e infornare.

Non si tratta del solito “fai da te” a cui i mesi di lockdown ci hanno abituato, con moltissimi personaggi famosi che, come la gente comune, si erano trasformati in panificatori non troppo convincenti.

Un forno a legna ricavato in quello che sembra un garage, una bandana in testa, due tipi di farine diverse, passata di pomodoro e mattarello d’ordinanza. La pizza fatta in casa di Mengoni, a giudicare dalle foto della preparazione, ha in effetti un aspetto molto diverso dalle pizze degli altri vip. Tanto da suscitare anche l’interesse della collega Laura Pausini. “Una margherita, per favore”, scrive lei con tanto di cuoricino finale sotto il post di Mengoni. E si becca anche qualche commento dei nostalgici degli anni Ottanta, che le fanno notare che finalmente Marco è tornato, ed è tornato pure portando le pizze.

Certo, non siamo più in lockdown, ma perché sprecare quello che si è imparato in quelle settimane non troppo facili? Così fa anche Mengoni, che sfrutta le conoscenze acquisite con le arti bianche e prepara la sua pizza.