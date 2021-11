Marco Pierre White vuole essere cremato nel forno da pizza del suo ristorante

di Luca Venturino 17 Novembre 2021

Marco Pierre White dimostra che, in fondo, conserva ancora l’animo irriverente che l’ha reso alfiere di una generazione di chef-rockstar: ha infatti recentemente dichiarato di voler essere cremato nel forno da pizza del suo ristorante, in modo che la gente possa comprare le sue ceneri e utilizzarle per fare il pane.

Chi conosce il personaggio di certo non si stupisce: White è uno delle icone della cucina moderna, tutto genio e sregolatezza, e la leggenda narra che abbia fatto piangere Gordon Ramsey (all’epoca suo allievo) lanciandogli addosso delle salse. E il ristorante a cui si riferisce, che al momento della tragica dipartita dello chef si trasformerà in forno crematorio, è il Mr White’s nel West End di Londra, il primo che ha aperto in questa zona della città in più di un decennio.

Situato in Leicester Square, il locale avrà 600 posti e sedere e il potenziale di servire circa 10 mila clienti al giorno. I profitti dell’impresa sono tutti intestati ai suoi quattro figli, e le pizze che figureranno nel menu saranno, per sua stessa ammissione, “molto classiche”, con “una margherita con tanta mozzarella e basilico”.