Mare a 34 gradi: la strage di cozze è calamità naturale

La strage delle cozze in Puglia è stata calamità naturale: lo ha sancito per decreto il Ministero dell'Agricoltura, e ora i produttori possono sperare nei ristori.

Correva l’estate del 2024, e tra le pescherie pugliesi si stava diffondendo l’allarme: “i baresi potrebbero doversi abituare ad una tiella di riso, patate e cozze “alla spagnola”, quasi fosse una paella visto che non si trovano più cozze locali”.

La ragione erano le temperature da record, che hanno portato l’acqua ben sopra i 30 gradi per periodi di tempo troppo lunghi per permettere la sopravvivenza dei mitili, che morivano d’asfissia. Oggi il Ministero dell’Agricoltura, dati alla mano, ha sancito tramite decreto che si è trattato di calamità naturale, dando agli allevatori la speranza di poter avere accesso a ristori economici.

I numeri della calamità

Incaricati dai comuni di Taranto e Manfredonia, il Cnr e el’Irsa (istituto di ricerca sulle acque), hanno prodotto una relazione i cui dati lasciano pochi dubbi: già a novembre dell’anno scorso era stato confermato che le temperature estive delle acque della laguna del Mar Piccolo hanno segnato 30 gradi per lunghi periodi, causando la perdita del 70 per cento delle cozze adulte e del 90 per cento per il novellame, dati poi confermati anche dagli allevatori.

Più che i picchi di calore è stata la lunga permanenza in una fascia di temperatura tra i 29 e 34 gradi, numeri registrati nelle stazioni di rilevamento di Battendieri, Cimino e Galeso. Una mole di dati che è parte integrante della procedura di richiesta dello stato di calamità naturale, che il ministero ha poi riconosciuto.

È il primo passo: ora produttori e cooperative di mitilicoltori sono in attesa del bando che stabilirà i criteri per presentare le domande di accesso accesso ai ristori, in attesa di capire se il problema si ripresenterà anche quest’estate.