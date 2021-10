Mario Draghi sul Nutriscore: “Consapevoli dei rischi, tuteliamo la filiera”

Mario Draghi torna sul tema Nutriscore, rassicurando la filiera. “Il governo è totalmente consapevole della gravità che l’introduzione del Nutriscore può costituire per la nostra filiera produttiva agroalimentare e pienamente impegnato nella sua tutela”.

Queste le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando in replica alla Camera nella discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Vertice Ue.

Come ricorda anche il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini: “il sistema di etichetta nutrizionale a colori è fuorviante, discriminatorio ed incompleto e finisce per escludere paradossalmente dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta”.

L’etichetta nutrizionale a colori peraltro – fanno sapere da Coldiretti – boccia ingiustamente quasi l’85% in valore del Made in Italy a denominazione di origine (Dop/Igp) che la stessa Ue dovrebbe invece tutelare e valorizzare, soprattutto nel tempo del Covid.