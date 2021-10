Mark Wahlberg espande la sua catena di hamburger in Australia e Nuova Zelanda

La catena di ristoranti Mark Wahlberg, Wahlburger , apre un punto vendita in Australia e si dichiara pronta a esportare il format anche in Nuova Zelanda.

di Valentina Dirindin 25 Ottobre 2021

L’attore di Hollywood Mark Wahlberg è in procinto di portare la sua catena di hamburger americani in Australia e Nuova Zelanda. Wahlburgers, la catena di hamburger lanciata dall’attore (e resa riconoscibile proprio dall’utilizzo del suo nome) ha già iniziato a fare un primo passo fuori dagli Stati Uniti, con l’apertura di un primo locale australiano a Circular Quay, a Sydney, che sarà inaugurato – ha fatto sapere Wahlberg stesso – prima di Natale 2021.

Il suo socio in affari australiano, Sam Mustaca, ha inoltre aggiunto che la catena fosse pronta ad aprire anche un ristorante ad Auckland e potenzialmente un altro a Mount Maunganui. Dunque, nei programmi di Mark Wahlberg e soci, dopo gli Stati Uniti e l’Australia, ci sarebbe la Nuova Zelanda. Diciannove i ristoranti da parire – secondo i piani – nei prossimi cinque anni.

Sulle date delle nuove aperture, però, nessuno si è al momento sbilanciato, parlando genericamente di una “metà del prossimo anno” per quello di Auckland. Il piano iniziale, in realtà, era di aprire in Australia già a metà di quest’anno, ma il lancio era stato rimandato a causa della pandemia di Covid-19. La catena Wahlburger è una catnea di ristoranti informali, fondata dal celebre attore Mark e dai suoi fratelli Donnie e dallo chef Paul Wahlberg.