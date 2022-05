Mark Zuckerberg a Torino: al pranzo a Del Cambio abbina agnolotti e succo di frutta

di Luca Venturino 3 Maggio 2022

Un pesce chiude gli occhi quando dorme? Un albero fa rumore quando cade e non c’è nessuno a sentirlo? Oppure, già che siamo in ambito di domande impossibili, un evento succede veramente se non viene postato sui social media? Cosa succede, inoltre, se il protagonista di tale evento è Mr. Facebook in persona? Lo chiediamo perché, di fatto, Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan hanno passato la giornata a Torino senza annunciare, postare o pubblicare selfie o foto sui propri profili personali per immortalare la gitarella sabauda. Speravi nella riservatezza, Mark? Un vero peccato. Forse avresti dovuto pensarci un decennio e mezzo fa. In ogni caso, la copertura di Zuckerberg & consorte è impietosamente saltata nel momento del pranzo, passato al Ristorante Del Cambio, in seguito al quale lo chef Matteo Baronetto ha deciso di pubblicare una foto in compagnia del fondatore di FB.

Ma che ci faceva, alla fine, il buon vecchio Mark a Torino? L’amministratore delegato di Meta è stato ospite del presidente di Exor, John Elkann, con cui ha visitato i laboratori di Peyrano (dove ha ricevuto in dono un kit esclusivo in grado di creare la cioccolata calda Peyrano sia nel mondo fisico che nel metaverso) e poi il Museo Egizio. A noi, golosi e (un po’, ma il giusto) curiosoni, ciò che però interessa davvero è il momento del pranzo: come abbiamo accennato Zuckerberg e Chan si sono fermati al Ristorante Del Cambio, dove hanno chiesto un tavolo per due per un pranzetto veloce. Il menu? Agnolotti piemontesi e insalata, accompagnati da dell’ottimo succo di mirtillo. Siamo gastroboomer se alziamo un po’ il sopracciglio?