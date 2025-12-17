Mars compra Kellogg’s e Pringles: la seconda famiglia più ricca d’America punta al raddoppio

La mega acquisizione da parte del colosso americano degli snack del più importante produttore di cereali per la colazione nonché delle famosissime patatine nel tubo, non è solo una “semplice”, per quanto macroscopica, operazione finanziaria, ma il culmine di una strategia da parte della seconda famiglia più d’America, che avrà un ruolo fondamentale nel plasmare il settore nel futuro.

Parliamo dei Mars, che la classifica di Forbes indica come numero due nella classifica dei Paperoni statunitensi con un patrimonio di circa 117 miliardi di dollari (se siete curiosi, ve lo diciamo noi: la prima è quella degli Walton, fondatori della catena di supermercati Walmart con 267 miliardi), e titolare di un impero che resta ancora oggi un’azienda familiare, che ha concluso il percorso durato durato più di un anno e mezzo per acquisire Kellanova, proprietaria dei marchi Pringles, Cheez-It e i celebri cereali Kellogg’s.

Un’operazione da 36 miliardi di dollari

Quella dell’espansione attraverso acquisizioni strategiche è sempre stata una costante nella storia di Mars, iniziata nel 1935 con l’ingresso nel settore del cibo per animali, in cui oggi possono vantare marchi come Royal Canin, Pedigree e Whiskas. Da lì non si sono mai fermati, accaparrandosi i gelati Dove nel 1986, e le gomme da masticare Wrigley nel 2008, in un’operazione da 23 miliardi di dollari e, con un portfolio amplissimo di prodotti di grande successo come M&M’s, Snickers, Twix e Bounty, vantano un fatturato di 50 miliardi di dollari solo nel 2023.

Questa recente operazione di acquisizione di Kellanova amplia notevolmente la presenza di Mars nel mercato globale: questa mossa è parte di un piano per raddoppiare il suo portafoglio nell’arco del prossimo decennio, e ha un valore, in termini di giro d’affari combinato, di 36 miliardi di dollari annui (circa 31 miliardi di euro).

Il processo non è stato, prevedibilmente, dei più semplici: Mars Incorporated, con sede a McLean, Virginia, aveva annunciato di aver stipulato l’accordo definitivo per acquisire Kellanova il 14 agosto 2024, ricevendo l’approvazione degli azionisti di Kellanova il 1° novembre 2024.

Cruciale per il completamento è stata l’approvazione normativa, arrivata il 9 dicembre 2025, con la Commissione Europea che ha approvato incondizionatamente la proposta, concludendo che l’operazione non avrebbe sollevato problemi di concorrenza nello Spazio Economico Europeo a seguito di una lunga indagine antitrust. Tutte le approvazioni normative necessarie erano state ricevute entro l’8 dicembre 2025 e la transazione è stata finalizzata e completata con successo l’11 dicembre 2025.

Con questa acquisizione, Kellanova è entrata a far parte di Mars Snacking, che integra i marchi miliardari di Kellanova – come Pringles, Cheez-It e i cereali internazionali Kellogg’s – con l’esistente portafoglio Mars. Kellanova era stata creata l’anno precedente, quando Kellogg Co. si era divisa in tre entità focalizzate su cereali, snack e alimenti a base vegetale. L’acquisizione ha permesso a Mars di assorbire un gruppo che nel 2023 aveva registrato vendite nette per oltre 13 miliardi di dollari e contava circa 23.000 dipendenti, ampliando la portata di Mars negli snack salati.