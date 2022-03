Marsiglia, in un locale le pizze hanno i nomi dei boss malavitosi

di Marco Locatelli 15 Marzo 2022

In una pizzeria vicino a Marsiglia, “Pizzeria Du Quai” a Sanary Sur Mer, non ci sono solo Margherita, Quattro Stagioni e Capricciosa, ma anche quelle che riportano i nomi di famigerati boss malavitosi.

Nel menu del locale compaiono quindi pizze e piatti con i nomi dei boss, come il superlatitante Matteo Messina Denaro (con emmental, mozzarella, figatelli, cipolle caramellata), Luciano Liggio, Giovanni Brusca (4 formaggi), Calogero Bagarella.

C’è anche un primo piatto che porta il nome di Stefano Bontate e tra gli aperitivi spuntano Riina e Provenzano. Ma c’è spazio pure per gli eroi che hanno lottato per estirpare la mafia, come Paolo Borsellino, il cui nome viene però storpiato in “Borsalino Paolo”, seguito dalla dicitura “Juge Anti Mafia” (giudice).