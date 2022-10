Martha Stewart: la regina della cucina americana senza veli (ma con grembiule) a 81 anni

di Luca Venturino 25 Ottobre 2022

Che ci fa la regina delle cucine a stelle e strisce con addosso un semplice grembiule da cucina? Martha Stewart, alla veneranda età di 81 anni, non ha alcun problema nel presentarsi senza veli (o quasi – come accennato c’è il grembiule e nulla di più) al cospetto del grande pubblico internettiano, che di fatto ha accolto il tutto con grande entusiasmo. Ora, ben venga il coraggio e, a onore del vero, occorre anche ammettere che Stewart di fatto pare in gran forma, ma la domanda rimane – che ci fa con addosso appena un grembiule? La risposta è molto semplice: una pubblicità.

Eh sì, perché la clip in questione è di fatto parte di una campagna pubblicitaria con l’obiettivo di promuovere la marca di caffè Green Mountain: l’impegno professionale, però, non ha impedito a Martha Stewart di concedersi un po’ di sano divertimento nel girare il video. “Guardate qua: davvero una bellezza naturale” dice la conduttrice televisiva, tenendo lo sguardo incollato all’obbiettivo della telecamera. “Oh no, non sto parlando di me” si corregge poi “ma del mio caffè Green Mountain al gusto di zucca!”. Nei commenti, come accennato, i suoi fan sono rimasti a bocca aperta: “Qual è il segreto per arrivare così a 80 anni?”.