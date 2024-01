Martina Bonci di Gucci Giardino 25 è la Bartender dell’Anno

Martina Bonci, già Bar Manager del Giardino 25 di Firenze, è stata incoronata con il titolo di Bartender dell’Anno da parte di Compagnia dei Caraibi in collaborazione con Rum Diplomático. È a onore del vero una lunga storia di amore, quella che lega Bonci e il mondo del bartending – una storia iniziata quando la nostra protagonista aveva appena 16 anni e si affacciò dietro a un bancone in quel di Gubbio, sua cittadina nativa.

Una scintilla che nel tempo si è amplificata, attraverso lo studio e anche – naturalmente – l’arte della pratica, con gli anni a Perugia e il primo approdo alla corte fiorentina nel Bar Gesto. L’alloro della cosiddetta grande occasione arriva poi nel settembre del 2021: Martina Bonci diventa Bar Manager del Giardino 25, cocktail bar e caffè forte del marchio Gucci e incastonato nel capoluogo toscano. Il titolo di Bartender dell’Anno, in questo senso, è un po’ come un punto esclamativo a una carriera già vissuta in maiuscolo.

Martina Bonci Bartender dell’Anno: tutti i dettagli della premiazione

Con quello con il Giardino 25 è, come abbiamo brevemente accennato in apertura di articolo, un matrimonio fortunato; che a onore del vero dura e perdura ancora al giorno d’oggi. Martina, approdando al bancone griffato Gucci, ha trovato una dimensione fertile in cui portare la sua visione e il suo know-how; fino eventualmente a conquistare il titolo di Bartender dell’Anno.

Bartender dell’Anno che, di fatto, è in primis un riconoscimento speciale che punta a premiare la professionalità e le eccellenze nei cocktail bar italiani; ma che è anche e soprattutto un tassello di quel più ampio mosaico che è il Barawards Gala Night Party, serata di premiazione delle eccellenze dell’ospitalità italiana promossa da Bargiornale, Dolcegiornale, Hotel Domani, Ristoranti.

L’evento è andato in scena in quel di Milano, all’Alcatraz, in una edizione che ha visto venti categorie premiate, tra locali e professionisti, a cui si sono poi aggiunti i prodotti e i servizi del Premo Innovazione.

Oltre all’assegnazione del premio Bartender dell’Anno Rum Diplomático – che come accennato nelle righe precedenti ha promosso l’iniziativa in collaborazione con la Compagnia dei Caraibi – ha per di più presenziato con un corner bar brandizzato gestito da Marco Giovani, medaglia d’oro alla più recente edizione di Artisans of Taste, che ha firmato la drink list con tre ricette inedite.

Il posto più alto del podio è andato per l’appunto a Martina Bonci: a seguirla sui gradini più bassi troviamo Dario Tortorella de L’Antiquario di Napoli e infine Vincenzo Pagliara del Laboratorio Folkloristico di Pomigliano d’Arco.